20 Yıllık Gizem Son Buldu
Yeni Trafik Kanunu Teklifindeki Cezalar

Bakan Yerlikaya, söz konusu sürücüye uygulanacak cezaları şöyle sıraladı:

  • 180 bin TL idari para cezası

  • Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması

  • Aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi

Yerlikaya, “Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek… Bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifi yasalaşınca en kısa sürede bitecek. Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Çağrı

Bakan, trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu ve “Biz gereğini yaparız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi