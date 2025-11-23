Yeni Trafik Kanunu Teklifindeki Cezalar
Bakan Yerlikaya, söz konusu sürücüye uygulanacak cezaları şöyle sıraladı:
-
180 bin TL idari para cezası
-
Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması
-
Aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi
Yerlikaya, “Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek… Bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifi yasalaşınca en kısa sürede bitecek. Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara Çağrı
Bakan, trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu ve “Biz gereğini yaparız” dedi.
GEREĞİ YAPILDI ✅— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2025
BAŞKA BİR ARACIN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞAN SÜRÜCÜLERE CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F. yakalandı. Gereği Yapıldı ✅
Yol kesmek, araçtan inip kavga… pic.twitter.com/GTDg8d1tLy