25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, yürüyüş yapmak isteyen yüzlerce kadın Taksim Tünel'de saat 19.00'da bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınların yer aldığı eyleme Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Hatice Selli Dursun'da destek verdi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Gerçekleştirilen yürüyüş grubun dağılmasının ardından İstiklal Caddesi'nde sona erdi. (DHA)

Kaynak: DHA