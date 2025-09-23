03 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında, çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden Erdem Oğuz, “Kataklaz” adlı yeni resim sergisiyle Ankara Krişna Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluşuyor.

Oğuz’un uzun süredir üzerinde çalıştığı bu sergi, hem estetik hem de felsefi açıdan derin bir çözülme ve sorgulama sürecinin yansıması olarak öne çıkıyor.

Toplumsal Belleğe Yansıyan Kırılmalar

“Kataklaz”, sanatçının daha önceki “Diaklaz” sergisinde temellerini attığı içsel kırılmaların bir sonraki evresini temsil ediyor. Jeolojik bir kavramdan yola çıkan Oğuz, bu kez bağların çözüldüğü, basıncın arttığı ve parçalanmanın kaçınılmaz bir gerçekliğe dönüştüğü o kritik eşiğe dikkat çekiyor. Toplumsal bellek, aşınan erdemler ve sessizlikle örülü bir çöküş süreci, Oğuz’un tuvallerinde güçlü bir metafora dönüşüyor.

Seramik ve Vitraydan Resme Uzanan Teknik Derinlik

Sanatçının vitray ve seramik rölyef alanındaki yıllara dayanan deneyimi, bu serginin görsel dilinin omurgasını oluşturuyor. Parçalarla bütün arasında kurulan gerilimli ilişki, izleyiciye yalnızca görsel değil, zihinsel bir deneyim de sunuyor. Figürler yekpare değil, kendi varlık ve ağırlığıyla öne çıkan modüllerin bir araya gelmesiyle oluşan kompozisyonlar şeklinde kurgulanıyor.

Anıtsal Figürler ve Terkedilmiş Mekanlar

Kataklaz serisi, izleyiciyi adeta zamansız bir yolculuğa çıkarıyor. Tuvallerde karşımıza çıkan anıtsal büstler; boş ofislerde, terk edilmiş arazilerde, diyalogsuz ve yabancılaşmış mekanlarda beliriyor. Sanatçının yarattığı bu anakronik atmosfer, izleyiciye yalnızca görsel değil, duygusal bir gerilim de yaşatıyor.

Renk Paletinde Zamanın İzleri

Toprak, pas ve kurşuni tonların hâkim olduğu renk paleti; taşlaşmış figürlerin kütlesel ağırlığını ve zamanın yıpratıcı etkisini güçlü biçimde hissettiriyor. Çatlaklardan sızan sessizlik ise bu serginin en belirgin izleği olarak öne çıkıyor.

Çöküşe Değil, Çöküşün Eşiğine Tanıklık

“Kataklaz”, bir çöküşün sonrasına değil; o çöküşe giden süreçteki dönüşüm anına odaklanıyor. Oğuz, izleyiciyi pasif bir izleyici olmaktan çıkararak, sürecin aktif bir tanığı olmaya davet ediyor. Parçalanmanın eşiğinde bile, yeni bağlar kurmanın ve nedenleri anlamanın mümkün olduğunu hatırlatıyor.

Erdem Oğuz’un “Kataklaz” sergisi, sadece sanatsal işçiliğiyle değil, sunduğu derinlikli felsefi okumayla da dikkat çekiyor. Sanatçının hem malzeme kullanımı hem de anlatım gücüyle ortaya koyduğu bu çalışma, mutlaka deneyimlenmesi gereken bir sanat olayı niteliğinde. Serginin açılışı, 03 Ekim 2025 Cuma günü saat 18.00’de gerçekleşecek.