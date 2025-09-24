Temel eğitimin hassasiyetle verildiği güvenli ve sıcak bir ortam sunan yuvalarda 42 ile 72 ay aralığındaki çocukların kayıtları kabul edilecek. Başvurular için öğrencinin ya da ailesinin ikamet adresinin Kâğıthane ilçesinde bulunması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekiyor.

Yeşilce ve Hamidiye Çocuk Yuvaları, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grupta yarım gün eğitim veriyor. Modern fiziki imkanlara sahip yuvalardan Yeşilce Çocuk Yuvası’nda kapalı ve açık oyun alanları, eğitim sınıfları ve yemekhane yer alırken; Hamidiye Çocuk Yuvası’nda açık ve kapalı oyun alanlarının yanı sıra eğitim sınıfları, mutfak ve hobi bahçesi bulunuyor.

Yeni eğitim dönemine hazırlıkların tamamlandığını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Çocuklarımızın gelişimi ve eğitimi için en güvenli ve en donanımlı ortamları hazırlamaya devam ediyoruz. Yeşilce ve Hamidiye Çocuk Yuvalarımızda miniklerimiz hem eğlenerek öğrenecek hem de sosyal becerilerini geliştirecek. Tüm ailelerimizi çocuklarımızın geleceği için bu imkândan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.