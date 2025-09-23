Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00’de Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkacak.

Yeni Format Uygulanıyor

UEFA Avrupa Ligi bu sezon da geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan lig formatında oynanıyor. Toplam 36 takım, sekiz maçlık fikstür üzerinden puan mücadelesi verecek.

İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9-24. sıralarda yer alan takımlar ise son 16’ya kalmak için çift maçlı play-off oynayacak.

25. sıradan itibaren yer alan 12 takım, turnuvaya veda edecek.

UEFA Avrupa Ligi İlk Hafta Maç Programı

24 Eylül Çarşamba

19.45 PAOK – Maccabi Tel Aviv

19.45 Midtjylland – Sturm Graz

22.00 Dinamo Zagreb – Fenerbahçe

22.00 Real Betis – Nottingham Forest

22.00 Braga – Feyenoord

22.00 Kızılyıldız – Celtic

22.00 Freiburg – Basel

22.00 Nice – Roma

22.00 Malmö – Ludogorets

25 Eylül Perşembe

19.45 Lille – Brann

19.45 Go Ahead Eagles – FCSB

22.00 Rangers – Genk

22.00 Salzburg – Porto

22.00 Aston Villa – Bologna

22.00 Ferencvaros – Viktoria Plzen

22.00 Young Boys – Panathinaikos

22.00 Stuttgart – Celta Vigo

22.00 Utrecht – Lyon