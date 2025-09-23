Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00’de Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkacak.
Yeni Format Uygulanıyor
UEFA Avrupa Ligi bu sezon da geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan lig formatında oynanıyor. Toplam 36 takım, sekiz maçlık fikstür üzerinden puan mücadelesi verecek.
-
İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
-
9-24. sıralarda yer alan takımlar ise son 16’ya kalmak için çift maçlı play-off oynayacak.
-
25. sıradan itibaren yer alan 12 takım, turnuvaya veda edecek.
UEFA Avrupa Ligi İlk Hafta Maç Programı
24 Eylül Çarşamba
-
19.45 PAOK – Maccabi Tel Aviv
-
19.45 Midtjylland – Sturm Graz
-
22.00 Dinamo Zagreb – Fenerbahçe
-
22.00 Real Betis – Nottingham Forest
-
22.00 Braga – Feyenoord
-
22.00 Kızılyıldız – Celtic
-
22.00 Freiburg – Basel
-
22.00 Nice – Roma
-
22.00 Malmö – Ludogorets
25 Eylül Perşembe
-
19.45 Lille – Brann
-
19.45 Go Ahead Eagles – FCSB
-
22.00 Rangers – Genk
-
22.00 Salzburg – Porto
-
22.00 Aston Villa – Bologna
-
22.00 Ferencvaros – Viktoria Plzen
-
22.00 Young Boys – Panathinaikos
-
22.00 Stuttgart – Celta Vigo
-
22.00 Utrecht – Lyon