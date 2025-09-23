Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Dinamo Zagreb ile oynayacağı kritik maç öncesinde bugün son antrenmanını yapacak. Antrenmanın ardından kafile, özel uçakla Hırvatistan’a hareket edecek.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başkan Sadettin Saran, Can Bartu Tesisleri’nde takımı ziyaret ederek futbolculara Dinamo Zagreb maçı öncesinde başarı dileklerini iletecek. Saran ayrıca, oyuncuları ve teknik ekibi Hırvatistan’a uğurlamak üzere antrenman sonrasında tesislerde hazır bulunacak.

Bu buluşma, Sadettin Saran’ın başkanlık görevine başlamasının ardından futbol takımıyla gerçekleştireceği ilk resmi temas olma özelliği taşıyor.