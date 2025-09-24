CHP İstanbul İl Örgütü, Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen olağanüstü il kongresinde, tek aday olarak seçime katılan Özgür Çelik, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Özgür Çelik’ten Açıklama

Kongrede konuşan Çelik, “Bir haber aldık az önce. Arkadaşlarım söyledi, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, evinden ve ailesinden 600 km uzaklıktaki İzmir’de hastaneye sevk edildi. Kendisi iki kez kanser atlattı, ciddi kilo kaybı ve sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla ve zalimlikle hâlâ cezaevinde tutuluyor. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Kongresinde Gündem

Kongrede ayrıca İstanbul İl Örgütü’nün çalışmaları ve yeni döneme dair stratejiler de masaya yatırıldı. Açıklamalar, özellikle tutuklu belediye başkanlarının sağlık durumuna dikkat çekmesi bakımından öne çıktı.