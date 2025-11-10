CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Kasım’a özel hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından yayımladı. Video sosyal medyada gündem oldu.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 10 Kasım paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Yapay zeka ile hazırlanan ‘Silivri’ vurgulu videonun sonunda, İmamoğlu'nun koğuşunun kapısının kapandığı görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından paylaşılan videoda, yapay zekâ kullanılarak İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki odasında çekilmiş bir atmosfer oluşturuldu. Görüntülerde, demir parmaklıkların önünde konumlandırılmış Atatürk portresi dikkat çekerken; İmamoğlu’nun kravatını takıp duvardaki saatin 09.05’i göstermesiyle birlikte saygı duruşuna geçtiği anlar yer aldı.

“ÖZLEM VE MİNNETLE…”

Videonun sonunda, İmamoğlu’nun bulunduğu odanın kapısının kapandığı görüntüler verilirken paylaşıma “Özlem ve minnetle…” ifadesi eklendi.