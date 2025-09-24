Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, 22-28 Eylül Ahilik Haftasını sosyal medya hesabından kutladı.

"Ahilik Haftası kutlu olsun"

Başkan Ceylan'ın ifadeleri şöyle: "Ahilik; alın terini, emeği ve bilgeliği ahlakla bütünleştiren kadim bir mirastır. Dayanışma, kardeşlik ve dürüstlük ilkeleriyle asırlardır toplumsal hayatımıza ışık tutmuştur. Bugün de bu köklü değerlerden ilham alarak geleceğimizi inşa ediyoruz. Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle yad ederken, Alın ve akıl teriyle Türkiye ekonomisine değer katarak bu güzel geleneğimizi yaşatan tüm esnaf ve sanatkârlarımızın #AhilikHaftası’nı yürekten kutluyor, helal kazançlarla dolu bereketli günler diliyorum. 22-28 Eylül #AhilikHaftası kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Ahilik Haftası nedir ve neden kutlanır?

Ahilik Haftası, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Ahilik geleneğini yaşatmak için kutlanan özel bir haftadır. Ahilik, Anadolu’da 13. yüzyılda ortaya çıkan; dürüstlüğü, dayanışmayı, yardımlaşmayı, kaliteli üretimi ve mesleki ahlakı esas alan bir esnaf ve sanatkâr örgütlenmesidir. Ahilik Haftası, bu değerleri hatırlatmak, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirmek, gençlere ahlaki ve mesleki prensipleri aktarmak amacıyla her yıl kutlanır. Bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenir, esnaf ve sanatkârların toplumsal hayatımızdaki önemi vurgulanır.

Ahi Evran-ı Veli Kimdir?

Ahi Evran-ı Veli, 13. yüzyılda yaşamış ve Anadolu’da Ahilik teşkilatının kurucusu olarak kabul edilen önemli bir Türk düşünürü ve mutasavvıfıdır. Asıl adı Şeyh Nasırüddin Mahmud olan Ahi Evran, Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş, özellikle Kırşehir’de ilim, ahlak ve meslek eğitimi alanında büyük hizmetler vermiştir. Esnaf ve sanatkârları örgütleyerek dürüstlük, çalışkanlık, paylaşma, kardeşlik ve dayanışma esaslarına dayalı Ahilik sistemini kurmuştur. Bu sistem sayesinde hem ekonomik düzen sağlanmış hem de toplumsal barış ve ahlaki değerler güçlenmiştir. Ahi Evran, fikirleriyle yüzyıllar boyunca esnaf ve toplum hayatına yön vermiş, günümüzde de “mesleki ahlakın sembolü” olarak anılmaktadır.