Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Büyükelçi, mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andığını ifade etti.

Jiang Xuebin, paylaşımında “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyoruz. Atatürk’ün olağanüstü vizyonunu, cesaretini ve kalıcı mirasını Türk halkıyla birlikte saygıyla yad ediyorum. O, ruhu hâlâ yaşayan ve gelecek nesillere ilham vermeye devam eden gerçek bir devlet adamıdır.” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçinin paylaşımı, Türk ve Çin bayraklarıyla birlikte “iki ülke dostluğuna” vurgu yapan sembollerle dikkat çekti.

Jiang Xuebin’in bu mesajı, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin önemine dair anlamlı bir jest olarak değerlendirildi.