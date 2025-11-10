Mesajda, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün saygı ve minnetle anıldığı vurgulanarak, “Aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarına Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Diyanet, açıklamasında ayrıca “Ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı görev biliyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için çalışmaya devam etmektedir” sözlerine yer verdi.