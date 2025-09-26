Çamlıdere Belediyesi ve ESYAV Vakfının işbirliğiyle, 1. sınıfa başlayan Osmansin İlkokulu öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği sağlamaya başladı. Öğrenim hayatına yeni başlayan öğrenci ve ailelere yapılan destekte, çanta, beslenme çantası, kalem, defter, kalemlik gibi ürünler veriliyor.

2025- 2026 eğitim öğretimine başlayan tüm 1. sınıf öğrencileri destekten yararlanabilecek.

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı ise şöyle: "Belediyemiz ve ESYAV Vakfımızın işbirliğiyle Osmansin İlkokulumuzda 2025-2026 eğitim öğretim yılında 1. Sınıfa başlayan öğrencilerimize okul çantası ve kırtasiye malzemeleri hediye ederek yüzlerindeki mutluluğa ortak olduk. Çocuklarımıza kırtasiye desteğimize verdikleri katkıdan dolayı ESYAV Vakfımıza teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımıza başarı, öğretmenlerimize kolaylık ve velilerimize huzurlu bir yıl diliyorum." şeklinde konuştu.