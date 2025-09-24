Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 düşüşle 11.331,75 puandan kapattı.

Yeni güne ise alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 22,84 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,03 oranında değer kazandı.

Tekstil Yükseldi, Bilişim Geriledi

Sektör endeksleri içinde en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile tekstil deri olurken, en fazla kaybettiren sektör ise yüzde 0,15 ile bilişim oldu.

Küresel Piyasalar Fed Sonrası Karışık

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine yönelik temkinli açıklamaları sonrası dalgalı bir seyir izleniyor.

Analistlerden Kritik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD’de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puan direnç, 11.300 ve 11.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.