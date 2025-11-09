Külçe altın, ekimde Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yıllık bazda yüzde 47,46 kazanç sağlayarak son 61 ayın en yüksek reel getirisini kaydetti. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son yıllarda artan küresel jeopolitik riskler, yatırımcıların altına ilgisini artırdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, ABD’nin Çin’e ek tarifeler uygulaması ve ABD-Çin arasındaki ticari gerilim gibi gelişmeler, yıl boyunca yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiren başlıca faktörler oldu.

Bireysel yatırımcı talebinin artmasının yanı sıra merkez bankalarının alımları da altının ons fiyatını 4.300 doların üzerine taşıdı. Aynı dönemde gram altın fiyatı ise 5.800 TL seviyelerine ulaştı.

Küresel gelişmeler ve artan talep, altını TÜİK tarafından reel getirileri izlenen finansal yatırım araçları arasında da ön plana çıkardı. Buna göre külçe altın, ekimde yıllık bazda yüzde 87,27 nominal getiri ile mevduat faizi, dolar, avro, DİBS ve BIST 100 endeksi gibi rakiplerini geride bıraktı.

Yıllık bazda TÜFE ile hesaplandığında altının reel getirisi yüzde 40,94, Yİ-ÜFE ile hesaplandığında ise yüzde 47,46 oldu. Yİ-ÜFE ile hesaplanan bu oran, son 61 ayın en yüksek reel getirisi olarak kayıtlara geçti.

Altının son yüksek reel getirisi, Eylül 2020’de yüzde 47,64 seviyesinde gerçekleşmişti. Geçmiş 61 ayda altın, 26 ayda yatırımcısına reel getiri sağlayamazken 35 ayda kazandırdı. 1997’den bu yana Yİ-ÜFE ile hesaplandığında külçe altının en yüksek reel getirisi ise yüzde 54,32 ile Mayıs 2006’da kaydedilmişti.