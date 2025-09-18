Cumhurbaşkanı Erdoğan görev süresi dolan Ali Erbaş’ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’u atadı.

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, 2023 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıl dönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programında Atatürk ve silah arkadaşları için yaptığı dua ile kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Türkiye’de ilahiyat alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan, Prof. Dr. Safi Arpaguş, özellikle tasavvuf tarihi, Mevlânâ ve Mevlevîlik üzerine yazdığı eserlerle bilinir. Onun hayatı hem akademik alanda hem de dinî hizmetlerde önemli bir örnek oluşturuyor.

Peki, Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, hayatı, kariyeri ve eserleri nelerdi

1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Prof. Dr. Safi Arpaguş, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girerek 1990 yılında yükseköğrenimini tamamladı.

1992 yılında aynı fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Tasavvuf alanına duyduğu ilgi onu akademik anlamda da bu yönde derinleşmeye sevk etti.

AKADEMİK KARİYERİ

Prof. Dr. Safi Arpaguş, yüksek lisansını 1994 yılında “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” adlı çalışmasıyla tamamladı. Doktorasını ise 2001 yılında “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” başlıklı teziyle aldı.

2002-2003 yılları arasında İngiltere’de, 2010 yılında ise Suriye’de bulunarak akademik çalışmaları için uluslararası deneyimler elde etti. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör unvanını aldı.

2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevinde bulundu. Hâlen aynı fakültede Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Prof. Dr. Safi Arpaguş’un uzmanlık alanları arasında şunlar yer alır:

İslâm Tasavvuf Tarihi

Tasavvuf kavramları ve kurumları

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî

Mesnevî ve Mevlevîlik