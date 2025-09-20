Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesi'nde yıllardır süregelen sel ve taşkın sorununu çözmek için kapsamlı bir altyapı çalışması başlattı. En ufak yağışta dahi su baskınlarının yaşandığı mahallede başlatılan çalışma, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

ASKİ ekipleri, mahallede toplam 1175 metre uzunluğunda yeni atık su ve yağmur suyu hattı inşa ediyor. Böylece eski ve yetersiz altyapının neden olduğu taşkın problemlerinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada, mevcut birleşik sistem hatların ayrıştırılarak altyapı kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı belirtildi. Bu sayede hem yağmur sularının hem de atık suların ayrı hatlardan tahliyesi sağlanacak, yoğun yağışlarda yaşanan taşkın riski en aza indirilecek.

ASKİ yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Etlik Mahallesi’nde güvenli ve modern bir altyapının hizmete sunulacağını ifade etti. Kuraklıkla mücadele kadar, ani yağışların yaratabileceği olumsuzluklara karşı da önlem aldıklarını belirten yetkililer, Ankara genelinde benzer altyapı yenileme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.