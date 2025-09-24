Nevşehir'in Avanos ilçesinde okulda yediği kekin parçası nefes borusuna kaçan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalaba beldesindeki Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi E.S, okulda kek yediği sırada fenalaştı.
Durumu fark eden öğretmenleri, kek parçası nefes borusuna kaçan çocuğa Heimlich manevrası yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.
Okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuk ne yazık ki kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Kalaba Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Kaynak: AA