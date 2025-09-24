Beypazarı’nda çocuklar, İsrail ablukasını aşarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek vermek amacıyla düzenlenen mavi kurdele etkinliğinde buluştu.

İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, manevi danışman ve Gençlik Koordinatörü Adem Taşkıran’ın öncülüğünde mavi kurdele hazırladı.

Taşkıran, etkinliğin amacının çocuklarla birlikte uluslararası dayanışmaya katkı sunmak olduğunu belirterek, Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabasına Beypazarlı çocukların da duyarlılık gösterdiğini ifade etti.