UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, grup aşamasının ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Hırvat ekibi karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

İlk Yarıda Denge, İkinci Yarıda Üstünlük Zagreb'de

Karşılaşmanın 21. dakikasında Beljo’nun golüyle ev sahibi ekip öne geçti. Fenerbahçe bu gole hızlı yanıt verdi ve 25. dakikada Szymanski’nin golüyle skora denge geldi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Dinamo Zagreb, 50. dakikada bir kez daha Beljo ile golü buldu ve 2-1 öne geçti. Bu dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Zagreb, uzatma dakikalarında Bakrar’ın golüyle skoru belirledi: 3-1.

Gözler Nice Maçında

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki ikinci sınavını 2 Ekim tarihinde Fransız temsilcisi Nice karşısında verecek. Mücadele Chobani Stadyumu’nda oynanacak.