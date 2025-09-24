Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80’inci BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Türkevi’nde bir görüştü.

COOPER KİMDİR?

Yvette Cooper, İngiltere'de Dışişleri Bakanı olarak değil, şu anki İçişleri Bakanı olarak görev yapan deneyimli bir siyasetçidir. İngiliz siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Cooper, İşçi Partisi'ne mensuptur.

İlk kez 1997 yılında milletvekili seçilen Yvette Cooper, Tony Blair ve Gordon Brown dönemlerindeki İşçi Partisi hükümetlerinde çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuştur. Muhalefetteyken uzun yıllar boyunca Gölge İçişleri Bakanı olarak çalışarak, bu alandaki uzmanlığını pekiştirmiştir. İçişleri Bakanı olarak, ülkenin iç güvenliği, göç politikaları ve polis teşkilatının yönetimi gibi kritik konulardan sorumludur. Kendisi aynı zamanda, eski bakanlardan ve tanınmış siyasetçi Ed Balls'ın eşidir.