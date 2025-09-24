Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinden önce Eyüpsultan'da bir 'Filistin'e Destek Mitingi' düzenleme kararı aldı. On binlerce kişi Eyüpsultan'da bulunan Filistin Başkonsolosluğu önünde Türk ve Filistin bayrakları ile toplandı.

CHP'nin bir mitinginde miting otobüsüne ilk defa bir bayrak asıldı. CHP'nin otobüsüne Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

Mitinge CHP dışında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

GAZZELİ YUSUF KONUŞTU

Filistinli Yusuf Barakat mitingde söz aldı. Barakat, ''İki yıla yakındır acı çekiyoruz, Abluka altındayız. Artık insanlık ittifakı kurulup Gazze halkıyla dayanışmalıdır. Gazi Mustafa Kemal'in mücadelesini tüm halklar örnek almalı. "Yurtta barış dünyada barış" diyen Atatürk'ü örnek alacağız. Bütün Filistinle dayanışanlara teşekkür ediyorum.'' dedi.

ÖZGÜR ÇELİK'TE ORADA

Bugün kongre sonucu İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, ''Eyüpsultan’ın mübarek ikliminde, Gazze’de İsrail’in işlediği büyük insanlık suçlarına, zulme karşı haykırmak için koşan her birinizi gönülden kucaklıyorum. Her birinize, cesur yüreklerinize sevgiyle sarılıyorum. Bugün burada Filistin’le, Gazze’yle dayanışmak ama en çok da insanlığın ortak sınavını konuşmak için toplandınız. İsrail, Gazze’de bütün uluslararası hukuk kurallarını ve her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak, aylardır büyük bir mezalim yaşatmakta. Birleşmiş Milletler’in (BM) Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, yayımladığı raporda açıkça ifade etmiştir ki, Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırım suçu işlenmektedir. Kadın, çocuk, sağlık görevlisi demeden fütursuzca siviller katlediliyor. Karadan ve havadan, hedef gözetmeksizin, yerleşim yerleri moloz yığınlarına çevriliyor. İnsani yardımları da engelleyerek, bombalardan hayatta kalanları açlıkla öldürmeye çalışıyorlar.'' dedi.

ÇOCUKLARA DİKKAT

Özgür Çelik ayrıca, ''Bugün Gazze şehrinde yürütülen kara harekâtı, evleriyle birlikte okulları ve hastaneleri de hedef almakta; siviller, sığınacak hiçbir güvenli yer bulamamaktadır. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise Filistinliler, her gün tacizlere, keyfi gözaltılara ve mülksüzleştirmelere maruz bırakılmaktadır. Bütün dünyanın gözü önünde yaşanan Gazze’deki bu tablo, Filistin topraklarında süreklilik gösteren bir baskı ve yok etme rejimini göstermektedir. Dünyanın gözü önünde çocuklar yetersiz beslenmeden ölürken, kimse ‘Biz bilmiyorduk’ diyemez. Bu dehşet manzara karşısında, tüm dünyadaki vicdanlı topluluklar ayağa kalkmıştır. Ne var ki devletler, Filistin meselesine toplumlardan ya daha farklı ya da çok geç tepkiler vermektedir. Birçok devlet yönetimi, stratejik çıkarlar uğruna, bu meseleye kör-sağır kalmaktadır. Burada ‘stratejik çıkar’ diye üstü örtülen gerçek, yönetimdekilerin koltuklarının devamlılığıdır. Zira bugün İsrail’e açıktan cephe almak, İsrail lobileri ve savaş rantçıları tarafından çevrelenmiş küresel güçleri de karşına almayı gerektirmektedir. Bunu hepimiz biliyoruz.'' diye konuştu.

FİLİSTİN ORTADAN KALDIRILACAK

İKTİDARA ELEŞTİRİ

Özgür Çelik, ''Devletlerin, iktidarların bu acziyetlerine ve iki yüzlü politikalarına karşı, bütün dünya toplumları ise Filistin’in, Gazze’ye karşı aylardır meydanlarda direnişi büyütüyor. Gazze’nin sumuduna, dört bir yandan omuz omuza durarak dayanışma gösteriyor. Bugün dünyanın vicdanı, dünyanın dört bir tarafında kurulan meydanlarda olduğu kadar, Akdeniz’de irili ufaklı yelkenlilerle Gazze’ye doğru yol alan ‘Küresel Sumud Filosu’ndadır. Eyüpsultan’dan, günlerdir açık denizde İsrail’in taciz ve tehditlerine rağmen yol alan inancı, dili, dini, rengi ayrı ama direnişi ve vicdanı bir olan Sumud Filosu’ndaki aktivistlere hep birlikte güçlü bir selam yollayalım. Seferleri seferimizdir. Bu filonun korunması ve menziline ulaşması için Türkiye başta olmak üzere; Akdeniz ülkeleri, Avrupa ülkeleri, dünya ülkelerini seferber olmaya şimdiye kadar göstermediği kararlılığı bu kez olsun göstermeye davet ediyorum. Öte yandan, Türkiye’de artık bu konuda iktidara çağrı yapmanın bir anlamı kalmamıştır. İktidar, belli ki Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı ve asla başaramayacağı otoriter rejim kurma projesine ses etmemesi karşılığında Netanyahu’nun politikalarına somut bir karşılık veremeyecektir. Türkiye’nin, Filistin’de kalıcı bir barış ve huzurun sağlanmasına bölgesel liderlik yapmasının yolu da önce kendi demokrasisini ve iç barışını kurmasından geçmektedir. Bunu da en yakın zamanda milletimizle başaracağımızdan hiç şüphem yok.

Bugün insanlık için, barış için, ‘özgür Filistin’ diye haykırmak için bu meydana gelen tüm parti yöneticilerine ve tüm aziz yurttaşlarıma bir kez daha sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bu dava, hepimizin davası. Tüm dünyadaki vicdanlı toplumların, her geçen gün çıkan daha gür sesi ile uzak olmayan bir zamanda Filistin gerçekten özgür olacak. Buna yürekten inanıyorum.

Gazze’nin kaybedecek vakti yoktur. Uluslararası toplum, derhâl ateşkesi sağlamalı, insani koridorları açmalı ve soykırımın faillerini adalet önüne çıkarmalıdır. Tarih, bu dönemde kimin sustuğunu, kimin cesurca konuştuğunu kaydedecektir. Biz susturulamayız. Eyüpsultan’dan yükselen bu ses, insanlığın vicdanının sesidir. Filistin’e özgürlük! Filistin’e özgürlük! Filistin’e özgürlük! Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.'' dedi.

BABACAN KONUŞTU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ''Netanyahu'nun en büyük destekçisi kim? Trump. Erdoğan'ın dostu Trump. Zulüm yapan er geç gider. Hiç şüpheniz olmasın. İki lafın başında 'Dostum Trump' diyen Erdoğan'a sesleniyorum. Netanyahu'nun en büyük destekçisine siz nasıl 'dostum' diyebiliyorsunuz?

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in soykırımı yapmasından şikayetçi oldu. Meksika ve Şili, dünyanın bir ucundan geldi ve taraf oldu. İktidar sadece izledi. Malezya ticareti durdurdu. Malezya, İsrail'e giren gemileri limanına almadı. İktidarda laf da yok eylem de yok. Yarın Trump ile toplantı yapacak. Acilen, ateşkes talep edin. İnsani yardım koridorunun sürekli açık tutulmasını sağlayın. Etkili yaptırımları başlatın. İki devletli çözümden asla vazgeçmeyin. Gazze, Gazzelilerinindir'' dedi.

''EMPARYAL KURTLARIN DİŞLERİNİ BİZ SÖKECEĞİZ''

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ''

Sendikacıdan işverene, sporcudan taraftara dünyanın tüm renkleri katledilen insanlar için bir araya geldiler. Ancak tüm bu olanlara rağmen İsrail bugün Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Dolayısıyla, bu tanıma kağıt üzerinde asla kalmamalıdır. Bir yaptırım sürecine dönüştürülmelidir. Burada en büyük sorumluluk 'dostum' diye hitap ettiğinize düşüyor. Amerika çok pervasız. Yarın Amerika'da Trump'la masaya oturacakları uyarıyoruz. Filistin halkının direnişini kıracak hiçbir eylemine ortak olmayın.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamalarını tüm dünya gördü. Resmi olarak özür dilemedikçe Erdoğan Trump'la masaya oturmamalıdır. İktidar kendi tabanına rağmen İsrail ile simbiyotik ilişkiye devam etmektedir. Bugün herkes biliyor ki Bakü-Ceyhan boru hattından İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor.

Biz iktidardan miting yapmasını, hamasi nutuklar atmasını, Trump'ın yanında havalı pozlar vermesini istemiyoruz. İsrail'e karşı tam ambargo istiyoruz. Sumud filosunun güvenliğini sağlamak için iktidar harekete geçmeli, bizzat yanında durmalıdır. İşte Akdeniz orada, Sumud filosu orada. Gazze limanına filoyu sağ salim yanaştırın ki samimi olduğunuzu görelim. Lanetlemekten ibaret olan, İsrail'e yönelik hiçbir yaptırım içermeyen dış politikayı kabul etmiyoruz'' dedi.

''O FİLOYU KORUYUN''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '' Bugün buraya soykırıma itiraz etmeye geldik! Tarih önünde, tarihin doğru tarafında durmaya geldik. Dün Sumud Filosu, Girit açıklarında saldırıya uğradı. Buradan Erdoğan'a, bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz Sumud insanlığın vicdanıdır, o filoya sahip çıkın, o filoyu koruyun. Eleştirdik, Tiktokçu Hakan Fidan 'Yunanistan'ın hukukunu savunuyorlar' dedi. Yukarıdan yukarıdan konuştular. Toplumun tepkisini görünce tıpış tıpış imzaladılar. 'Gidelim, Filistin'e ziyarette bulunalım' dedik. Herkes kabul etti, Erdoğan'dan tık yok! Dün akşam Trump'a jest olsun diye, Amerikan mallarından vergileri kaldırdı! Aynı gece Çin mallarına vergi getirdi. Trump'ı memnun etmek için 150 milyon dolar vergiden vazgeçti. Emekliye zam yapma, Trump'tan vergileri kaldır! ABD'nin menfaatlerine Türkiye'nin kaynaklarını çarçur etmekten geri durmayan Erdoğan, ülkenin itibarını da harcıyorsun. Erdoğan bu ülkede cumhurbaşkanlığı makamını işgal ediyor. Cumhurbaşkanına bu lafları söyleyecek adamın alnını karışlarım. Tiktokçu Hakan, bir laf söylemedi. Ömer Çelik, Amerikan Dışişleri Bakanına konuşacağına muhalefet vekillerine laf yetiştirmeye çalıştı. 'Bizden randevu dileniyor' diyecek ve susacaksın. Yazıklar olsun!

Erdoğan bu ülkede cumhurbaşkanlığı makamını işgal ediyor. Cumhurbaşkanına bu lafları söyleyecek adamın alnını karışlarım. Tiktokçu Hakan, bir laf söylemedi. Ömer Çelik, Amerikan Dışişleri Bakanına konuşacağına muhalefet vekillerine laf yetiştirmeye çalıştı. 'Bizden randevu dileniyor' diyecek ve susacaksın. Yazıklar olsun!'' diye konuştu.