Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok, eşi Tayyar Taylan Öz ve şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı hakkında, “mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen dava açıldı. Sanıklar, 19 Kasım Çarşamba günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ilgi çekici paylaşımlar yaparak sahte marka algısı oluşturdukları ve düşük maliyetli ürünleri yüksek fiyatlarla sattıkları yönünde gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

MASAK raporu: Vergi kaçakçılığı tespit edildi

Hazırlanan iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yer verildi. Raporda, sanıkların yöneticisi oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden yapılan e-ticaret satışlarında sahtecilik veya örgütlü suç faaliyetine rastlanmadığı, dolayısıyla “resmi belgede sahtecilik”, “örgüt üyeliği” ve “kooperatif dolandırıcılığı” suçlarından takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Ancak vergi incelemesi sonucunda şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapıldığı ve kamunun yaklaşık 10 milyon lira zarar uğratıldığı, söz konusu zararın cezasının ise 51 milyon lira olarak hesaplandığı tespit edildi. İddianamede, vergi kaçakçılığıyla elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirilerek sanıklar hakkında kamu davası açılmasına karar verildi.

Takipsizlik kararı verilen suçlar

MASAK raporunda, sanıkların ve firmalarının suç işlemek amacıyla organize hareket ettiklerine dair veriye rastlanmadığı kaydedildi. Ayrıca Medelina Şirketi’nin kozmetik ürün satışlarının büyük kısmının e-ticaret kanalıyla yapıldığı ve bu işlemlerde sahtecilik şüphesine rastlanmadığı belirtildi. Bu kapsamda, “resmi belgede sahtecilik”, “örgüt üyeliği” ve “kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından takipsizlik kararı verildiği ifade edildi.

Dava süreci

Özlem Altınok, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında “mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soruşturma kapsamında 3 şirkete yönelik kayyum kararları ise devam ediyor.