28. Beypazarı Kültür Festivali 26-28 Eylül tarihleri arasında vatandaşlara müzik ve eğlence dolu günler bekliyor. Etkinlik 3 gün boyunca devam edecek olup, Atatürk Parkı sahnesi ve Alaaddin sahnesinde gerçekleşecek.

Dolu dolu bir programla gerçekleşecek olan etkinlikte sanatçılar şöyle: Anıl Selvi, Eryaman 100. Yıl Korosu, Mustafa Ünal & Nisa Bayram, Grup Konuştukça Batıyoruz, Seçkin ve Gülçin Halk Müziği ve Yeşilçam Band gibi isimler yer alacak. Öğlen ve akşam saatlerinde gerçekleşecek olan etkinliğe katılımda ücretsiz olacak.

"Müzik dolu 3 gün"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "28. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde müzik dolu 3 gün! Sahne sırası birbirinden değerli sanatçılarda." diye konuştu.

