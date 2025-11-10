CHP Süleymanpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılında sesiz yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, sahil dolgu alanda bulunan Harf İnkılabı Anıtı önünde toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'unda aralarında bulunduğu kalabalık, buradan Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı önüne kadar sesiz şekilde yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na karanfiller bırakıldı ve 'Ata'ya saygı nöbeti' tutulmaya başlandı.

Çorlu ilçesinde de düzenlenen sessiz yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün anıtına karanfiller bırakıldı. Halk oyunlarının oynandığı anmaya katılanlar daha sonra 'Ata'ya saygı nöbeti' tutmaya başladı. (DHA)