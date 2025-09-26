Keçiören Belediyesi, Ahilik Haftası kapsamında düzenlediği “Medeniyetimizin Mayası Ahilik” başlıklı konferansla Ahilik kültürünü vatandaşlarla buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Belediye Başkan Yardımcıları Celal Biçer ve Dr. Atila Zorlu’nun yanı sıra Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Mütevelli Heyeti ve Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, belediyecilik anlayışlarında Ahilik kültüründen ilham aldıklarını söyledi. Ahiliğin sadece bir esnaf teşkilatı değil, adalet, dürüstlük, çalışkanlık, dayanışma ve paylaşmayı temel alan bir yaşam felsefesi olduğunu vurgulayan Zorlu, “Biz Keçiören Belediyesi olarak bu kadim mirası rehber alıyor, hizmetlerimizi adil, şeffaf ve dayanışmacı bir anlayışla sürdürüyoruz” dedi.