15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında, sanatçı Dilek Yurdakul’un kadın mevsimlik tarım işçilerinin yaşamını konu alan fotoğraflarından oluşan ‘Toprağın Kadınları’ sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi ve Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) iş birliğiyle Arı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergi, kadın emeğini görünür kılmayı ve tarım işçilerinin yaşam koşullarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sergide, fotoğraf sanatçısı Dilek Yurdakul’un Şanlıurfa’daki kadın tarım işçilerinin hayatını yansıtan 31 fotoğrafıyer alıyor. Yurdakul, açılışta AA muhabirine, asıl mesleğinin avukatlık olduğunu ancak fotoğrafçılık serüveninde 200’den fazla ödül kazandığını söyledi.

Fotoğrafçılığa seyahat fotoğraflarıyla başladığını anlatan Yurdakul, “Ankara’da yaşayan bir Urfalı olarak, mevsimlik kadın tarım işçilerinin özellikle temiz suya erişim sorunlarını kadın gözüyle irdelemek istedim. Altı ay süren bu projede onların yaşam koşullarını birebir gözlemledim” dedi.

Yurdakul, sergiyle ilgili olarak şunları ekledi: “Kadınların ve çocukların bu zor yaşam koşullarını sanatla bir araya getirerek duyurmak aslında bir adalet çağrısı. Türkiye’nin tarım zincirini ayakta tutan kesim onlar ama en büyük zorluk çekenler yine onlar.”

Serginin küratörü KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Şanlıurfa milletvekilliği döneminde mevsimlik tarım işçilerini Meclis gündemine taşıdığını hatırlatarak, “Bu sergi, sözden çok eylemin önemine dikkat çeken bir vicdan çağrısı niteliğinde. Sosyal etki üretmek bizler için bir sorumluluk” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafların binlerce kare arasından titizlikle seçildiğini vurgulayan Uslu, serginin tarım zincirini ayakta tutan kadınların emeğini ve hikâyelerini görünür kıldığını belirtti.

‘Toprağın Kadınları’ sergisi, 22 Ekim’e kadar Arı Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.