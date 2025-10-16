Türkiye’de sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Philip Morris grubunun yaptığı son düzenlemeyle birlikte sigaralara ortalama 5 liralık artış yapıldı. 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni fiyat listesine göre, grubun en ucuz sigarası 95 TL’ye, en pahalı ürünleri ise 105 TL’ye yükseldi.

Yeni listeye göre Parliament Night Blue Pack ve Aqua Blue Slims 105 TL’ye, Marlboro Red ve Touch çeşitleri ise 100 TL’ye satılacak. Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M markalarının fiyatı ise 95-97 TL aralığında olacak.

Zamlar Sürecek Mi?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu.” ifadelerini kullandı.

Philip Morris’in ardından diğer tütün firmalarının da benzer fiyat artışlarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.