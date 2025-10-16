DİYARBAKIR’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, müvekkilinin avukatlığından çekildiğini açıkladı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra 8 Eylül’de dere yatağında çuval içinde, üzeri taşlarla kapatılmış şekilde bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan dava açılmıştı.

Yapılan yargılama sonucunda, 28 Aralık 2024’teki duruşmada Salim, Enes ve Yüksel Güran ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilirken, Nevzat Bahtiyar “suç delillerini gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Cezalar istinaf tarafından onandı, dosya Yargıtay’da

Mahkeme kararlarının ardından taraf avukatları, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs’ta verdiği kararda cezaları oy çokluğuyla onadı. Ancak mahkeme başkanı, DNA bulguları, kamera kayıtları ve baz raporlarının eksik incelendiğini belirterek karara muhalefet şerhi koydu.

Başkan, “Anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabul hayatın olağan akışına aykırı. Nevzat Bahtiyar’ın hareketleri detaylı analiz edilmeli, deliller bilimsel açıdan yeniden değerlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesinde kararın hukuka uygun olduğunu belirterek cezaların onanmasını talep etti. Dosya şu anda Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin incelemesinde bulunuyor.

‘Suçluyu kayırma’ davası bozuldu

Narin Güran cinayetiyle bağlantılı olarak yürütülen “suçluyu kayırma” davasında da yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, 15 sanık hakkındaki mahkûmiyet kararlarını, ana dava henüz sonuçlanmadığı gerekçesiyle bozarak bekletici mesele yapılmasına karar verdi.

“Artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum”

Sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada avukatlıktan çekildiğini duyurdu. Eryılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum.”

Eryılmaz, kararının gerekçesini ise meslektaşları arasındaki güven kaybı ve yaşanan ihanet olarak açıkladı:

“Bir meslektaşımın dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi, şahsıma yönelik linç kampanyalarına sessiz kalması ve hatta o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar yüreğimde derin bir yara açmıştır.”

“Bardağı taşıran son damla: ‘Narin’i Nevzat öldürdü’ ses kaydı”

Açıklamasının devamında Eryılmaz, dava sürecinde yaşanan son olayın kararında belirleyici olduğunu söyledi:

“Bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve ‘Narin’i Nevzat öldürdü’ dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir.”

Eryılmaz, müvekkili ve ailesinin sessizliğinden de rahatsız olduğunu belirterek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa o savaşta daha fazla kalınamaz. Ancak Narin için elde ettiğim bilgiler doğrultusunda, suça karıştığını düşündüğüm kişilerin de yargılanması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunmaya devam edeceğim. Bu bir pes ediş değil, hakikate ve meslek onuruma olan saygımın gereğidir.”