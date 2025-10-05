Küçükbayrak, “Amed Sportif Faaliyetler bu ligin üstünde bir takım. Oyunun neredeyse tamamında iyi pas yapan, organize olan ve sahaya çok iyi yayılan bir takım görüntüsü verdik. Çok kaliteli oyunculara sahibiz ve bunu sahaya yansıtacağız. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleriz” ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü cephesi ise maça kötü başladıklarını belirtti. Teknik direktör Sedat Ağçay, “İki penaltının ardından oyundan düştük. İkinci yarı biraz oyunun içine girince neler yapabileceğimizi gördük. Milli arada toparlanacak ve Sivasspor maçında telafi edeceğiz. İki deplasmandır bireysel hatalardan sıkıntı yaşıyoruz ama üstesinden geleceğiz” dedi.

Amed Sportif Faaliyetler, bu galibiyetle puanını 16’ya çıkararak ligde 5’inci sıraya yükseldi.