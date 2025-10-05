Teknik direktör Mehmet Altıparmak’la yollarını ayıran Amed SK, karşılaşmaya Sertaç Küçükbayrak yönetiminde çıktı. Maç, stadyumdaki ışıklandırma problemi nedeniyle 15 dakika geç başladı.

Maçın golleri şu şekilde gerçekleşti:

  • 7. dakikada M’baye Diagne’nin kafa golü (Amed SK)

  • 12. dakikada M’baye Diagne’nin penaltı golü (Amed SK)

  • 29. dakikada Aytaç Kara’nın penaltı golü (Amed SK)

  • 54. dakikada Dia Saba’nın golü (Amed SK)

  • 90. dakikada Halil Can Ayan’ın golü (Ankara Keçiörengücü)

Karşılaşmada ayrıca birçok oyuncuya sarı kart gösterildi: Mehmet Yeşil ve Dia Saba (Amed SK), Mehmet Erdoğan, Alper Potuk, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi, J. Fernandes (Ankara Keçiörengücü).

Ev sahibi ekip, hızlı başladığı maçı 4-1 üstünlükle tamamladı. Bu sonuçla puanını 16’ya çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, ligde 5’inci sıraya yükseldi.

Önümüzdeki hafta Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor deplasmanına konuk olacak.

Kaynak: DHA