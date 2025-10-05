Teknik direktör Mehmet Altıparmak’la yollarını ayıran Amed SK, karşılaşmaya Sertaç Küçükbayrak yönetiminde çıktı. Maç, stadyumdaki ışıklandırma problemi nedeniyle 15 dakika geç başladı.

Maçın golleri şu şekilde gerçekleşti:

7. dakikada M’baye Diagne’nin kafa golü (Amed SK)

12. dakikada M'baye Diagne'nin penaltı golü (Amed SK)

29. dakikada Aytaç Kara’nın penaltı golü (Amed SK)

54. dakikada Dia Saba’nın golü (Amed SK)

90. dakikada Halil Can Ayan’ın golü (Ankara Keçiörengücü)

Karşılaşmada ayrıca birçok oyuncuya sarı kart gösterildi: Mehmet Yeşil ve Dia Saba (Amed SK), Mehmet Erdoğan, Alper Potuk, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi, J. Fernandes (Ankara Keçiörengücü).

Ev sahibi ekip, hızlı başladığı maçı 4-1 üstünlükle tamamladı. Bu sonuçla puanını 16’ya çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, ligde 5’inci sıraya yükseldi.

Önümüzdeki hafta Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor deplasmanına konuk olacak.