Yurdun dört bir yanından gelen LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Törene LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, iyileşmiş gençler, aile komiteleri, bağışçılar ve gönüllüler katıldı.

Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Dr. Üstün Ezer, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Ezer deftere şu ifadeleri yazdı:

“LÖSEV ailesi olarak bir kez daha sizin huzurunuza geldik. Kendi adımıza huzurlu ve mutluyuz. Geçen sene size itafen yazdığımız gerçekleri dikkate almadılar. Huzurunuza başımız dik çıkamadık, üzgünüz. Siz yüz yıl sonrasını gören ve uyaran dünyadaki tek lidersiniz. İnanıyoruz ki uyuyan Türk gençliği uyanacak ve harekete geçecektir. Sevgi, iyilik ve umut dolu mücadelemizde muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene.”

LÖSEV, yüzde 100 tedavi başarısını yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini duyurdu.