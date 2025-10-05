Olay, kent merkezindeki bir kuyumcuda başladı. H.Y., aldığı altınları çantaya koyarak Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde kaldırımda dinlendi. Bir süre sonra evine dönen kadın, altın dolu çantayı unuttuğunu fark etti ve durumu polis merkezine bildirdi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, çantayı yolda yürüyen bir çocuğun annesiyle birlikte aldığını tespit etti. Yüz tanıma sistemiyle kimliği belirlenen anne Z.K., ikametinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çantada bulunan altınlar arasında; 2 bilezik, 7 gram altın, 1 çerçeveli altın kolye, 1 tektaş altın yüzük, 1 çift altın küpe, 1 altın künye, 2 yarım altın ve 12 çeyrek altın bulunuyordu. Tüm altınlar H.Y.’ye teslim edildi.