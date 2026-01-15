Pursaklar Belediyesi, ilçenin geleceğine yön verecek projeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı devam eden ve planlama aşamasında bulunan yatırımları yerinde inceleyerek süreci sahadan takip etti.

Projeler Yerinde Değerlendirildi

Saha ziyaretleri sırasında proje alanlarını tek tek gezen Başkan Çetin, teknik ekipten yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan yatırımların Pursaklar’a önemli katkılar sağlayacağını belirten Çetin, projelerin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

“Her Detayı Sahada İnceliyoruz”

Yeni yatırımlara büyük önem verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin geleceğini planlarken sahada olmanın gerekliliğine dikkat çekti. Çetin, Pursaklar’ı daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, yapılacak her çalışmada vatandaşların beklenti ve taleplerinin esas alındığını vurguladı.

Yaşam Kalitesini Artıracak Adımlar

Başkan Çetin, gerçekleştirilecek yatırımların vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağını ve ilçenin çehresini değiştireceğini ifade ederek, Pursaklar’a değer katacak projeler için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.