Muğla’nın Marmaris ilçesinde eğitim gören Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, kültürel mirası modern teknolojiyle buluşturan dikkat çekici bir projeye imza attı. “Geçmişin Kodları-TeknoAntik” adı verilen proje kapsamında öğrenciler, antik dönemlere ait eserleri yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak dijital dünyaya aktardı.

Dersler Arası İş Birliğiyle Çalıştılar

Proje sürecinde öğrenciler, antik kentlerde gerçekleştirilen incelemelerde tarihi yapılar ve eserler üzerinde araştırmalar yaptı. Matematik derslerinde antik yapıların ölçümleri alınırken, bilişim teknolojileri derslerinde elde edilen veriler yapay zekâ destekli uygulamalarla dijital ortama taşındı. Böylece tarihi eserler, görsel olarak yeniden canlandırıldı.

Hikâyeleştirme ile Anlatıldı

Türkçe derslerinde ise öğrenciler, yürütülen çalışmalar ve ortaya çıkan dijital içerikleri yazılı anlatım ve hikâyeleştirme yöntemiyle ifade etti. Dersler arası koordinasyonla sürdürülen projede; tarih, teknoloji ve anlatım becerileri bir arada ele alındı.

Proje Marmaris Kalesi’nde Tanıtıldı

Çalışmanın tanıtımı, Marmaris Kalesi Müzesi’nde çekilen bir video ile yapıldı. Tarihi mekânda gerçekleştirilen çekimlerde, öğrencilerin yapay zekâ yardımıyla canlandırdığı antik eserler de görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosu kısa sürede yoğun ilgi ve beğeni topladı.