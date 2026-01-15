Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı uygulamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yardımın, 2006 yılından bu yana engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini esas alan, aile odaklı önemli bir sosyal hizmet modeli olduğunu belirten Göktaş, engelli vatandaşların bakım hizmetlerinden evlerinde faydalanmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Aile Bütünlüğü Öncelikli

Engelli bireylerin ailelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürmelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, Evde Bakım Yardımı sayesinde engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleri ya da yakınlarıyla birlikte bakım hizmeti alabildiklerini belirtti. Bu uygulamanın, aile birliğinin korunmasına ve güçlendirilmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Aylık Ödeme 11 Bin 702 Lira

Bakan Göktaş, 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Bu ay evlerinde bakımı yapılan tam bağımlı engelli bireyler ve aileleri için toplam 5,9 milyar liralık ödemenin hesaplara aktarılmaya başlandığını kaydeden Göktaş, halihazırda 517 bin vatandaşın bu destekten yararlandığını bildirdi.

2025’te Toplam 67,7 Milyar Liralık Destek

Yapılan ödemelerle birlikte 2025 yılı içerisinde Evde Bakım Yardımı kapsamında toplam 67,7 milyar liralık destek sağlandığını belirten Göktaş, bu yardımların tüm engelli vatandaşlar ve aileleri için hayırlı olmasını temenni etti.

Evde Bakım Yardımı Şubatta Artıyor

Bakan Göktaş ayrıca, ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı tutarının 13 bin 878 liraya yükseltildiğini açıkladı. Artışlı ödemelerin şubat ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını sözlerine ekledi.