Diyarbakır’da, 2023 yılında Van’da kaybolup 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş (21) için anlamlı bir yürüyüş düzenlendi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi yerleşkesinde gerçekleşen yürüyüşte, kalabalığın arasından geçmeye çalışan 06 CHS 866 plakalı otomobil, bir üniversiteliye çarptı.

Öğrenci Hafif Yaralandı, Yürüyüş Devam Etti

Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası yürüyüşe kısa bir ara verilirken, organizasyon kaldığı yerden devam etti. Rojin Kabaiş’in anısına yapılan yürüyüşte, kadın cinayetlerine karşı farkındalık mesajları verildi.

Rojin Kabaiş Kimdir?

Rojin Kabaiş, Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2023'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamış, 18 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve kadın cinayetlerine karşı tepkiyle karşılanmıştı.