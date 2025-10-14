Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2’nci Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, yaban hayvanlarını avlamak için, ormanda ağaçların arasına kurulmuş halde 6 ses cihazı ve düzeneği ele geçirildi. DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, ‘Gece gündüz demeden doğanın bekçisiyiz’ başlığıyla yapılan paylaşımda, “Bursa DKMP Av Koruma ekiplerimizin gece gerçekleştirdiği denetimlerde, yaban hayvanlarını avlamak amacıyla kurulmuş 6 adet ses cihazı ve düzeneğine el konulmuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetlerini yürüten şahısların tespiti ve haklarında yasal işlem başlatılması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Doğamıza ve yaban hayatına karşı işlenen hiçbir suça geçit vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi. (DHA)

Kaynak: DHA