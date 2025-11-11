Yonhap ajansının haberine göre, Ulsan’daki santraldeki 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesinin çökmesi sonucu işçiler enkaz altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yıkılma riski taşıyan 4 ve 6 numaralı kuleler havaya uçuruldu.

Yıkımın ardından yaklaşık 70 arama ve kurtarma uzmanı çalışmalarına yeniden başladı. Yetkililer, enkaz altında kalan işçilerden bazıları için hâlen belirsizlik olduğunu duyurdu.

Önceki Kazada 3 İşçi Hayatını Kaybetmişti

Santraldeki kazanın 7 Kasım’da meydana geldiği belirtilirken, olay yerine gelen ekipler 9 işçiden 2’sini kurtarmış, 3 işçinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yetkililer, enkaz altındaki 4 işçiden 2’sinin öldüğünün düşünüldüğünü, diğer 2 işçinin ise hâlen yerinin tespit edilemediğini bildirdi.

Olay, hem yerel hem de uluslararası basında büyük yankı uyandırırken, arama kurtarma çalışmalarının güvenlik önlemleriyle sürdürüldüğü aktarıldı.