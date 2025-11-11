Antalya Aksu ilçesinde 18 Nisan’da meydana gelen olayda, eski Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Arslan (51), alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat ile görüşmek için gittiği iş yerinde, Sebahattin Sunbat’ın babası Hamit Sunbat’ı (70) tabancayla yaraladı. Olay sonrası Hamit Sunbat, 22 Nisan’da hastanede yaşamını yitirdi.

Arslan, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamasında olayı kasıtlı gerçekleştirmediğini, amacının öldürmek olmadığını savundu. Sanık, tartışma sırasında kendisine gösterilen tepkiler üzerine havaya bir el ateş ettiğini söyledi.

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlisi Deniz Ö., “Şahıs elindeki tabancayı dükkanların önünde sallıyordu. Yaralıyı içeri çekmişlerdi. Polis ekipleri 4 dakika içinde geldi, hastaya hızlı şekilde ulaştık” ifadelerini kullandı.

Fabrikanın ortaklarından müşteki Tamer Ertürk, duruşmada sanıktan şahsi olarak ‘silahlı tehdit’ nedeniyle şikâyetçi olmadığını belirtti, ancak ortağının babasının ölümüyle ilgili şikâyetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme, Tamer Ertürk’ün olaydan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle ‘katılan’ sıfatını kaldırdı ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

