Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’ta Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası aralıksız sarsıntılarla karşı karşıya. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk büyük depremin ardından bölgede 16 bin 216 sarsıntı kaydedildi. 27 Ekim’de de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 Ağustos’tan bu yana bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 74 deprem ölçüldü.

Yüzlerce deprem 3 büyüklüğünün üzerinde olurken, binlerce küçük sarsıntı hassas cihazlarla tespit edildi. Yapılan bilimsel incelemeler, Sındırgı’daki depremlerin hem tektonik hareketler hem de magma sokulumlarına bağlı karmaşık bir sismik süreç içerdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle depremler, hem derin hem de yüzeye yakın odaklarda meydana gelen hibrit sarsıntılar olarak nitelendiriliyor.

İlk depremde yerin altında yaklaşık 15 kilometrelik kırılma, ikinci depremde ise benzer uzunlukta bir kırılma meydana geldi. Böylece toplamda 30 kilometreyi bulan bir kırık hattı oluştu. Bazı bölgelerde ise 5 ila 10 santimetre arasında çökmeler gözlendi.

Depremlerin merkez üssü Sındırgı ilçe merkezi ve çevre mahalleler olurken, sarsıntılar Balıkesir’in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir, Bursa, Kütahya, Çanakkale ve Yalova’da da hissedildi. Özellikle Ege Bölgesi’nin kuzey hattı ile Marmara kıyılarında yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle evlerinden dışarı çıkmak zorunda kaldı.