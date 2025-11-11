Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününü satış ağırlıklı bir seyirle tamamladı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 düşüşle 10.789,03 puandan kapattı.

Günün açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,59 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.810,62 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 oranında yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 1,29 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD Senatosu’nun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması risk iştahını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış verilerinin, yurt dışında ise İngiltere işsizlik oranı, Almanya ZEW endeksleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının yakından takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.