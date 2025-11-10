KANAL D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in bu akşamki bölümünde, Cihan ile Alya’nın heyecan dolu ve romantik buluşması ekranlara damga vuracak. Zorlu bir sınavdan geçen ikilinin birbirlerine adeta kur yaptığı anlar, izleyicilere hem tebessüm hem de duygusal anlar yaşatacak.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımı, Cihan ve Alya arasındaki aşkın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Jandarmanın peşinde olduğu Cihan, yakalanma riskine rağmen Alya ile buluştu. Köy meydanında halkla konuşan Alya’ya takılan Cihan’ın, “Sen bayağı bir Albora kadınsın” sözleri izleyenleri güldürdü. Alya’nın ise “Ben sadece anneyim, hekimim, bir de senin eşinim” yanıtı, karşısına çıkacak engellere rağmen aşkına olan kararlılığını ortaya koydu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, heyecan ve duygu dolu yeni bölümüyle saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.