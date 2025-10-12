Olay, saat 07.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen bir grup ile pompacı H.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. H.Y. iddiaya göre kendisine pompalı tüfekle ateş açan gruba karşılık verdi. H.Y.’nin açtığı ateşte, A.Y. hayatını kaybetti. Saçmaların isabet ettiği H.Y. ise yaralandı.

Gruptaki diğer şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Y. ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.Y.’nin cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bölgeye tedbir amaçlı Jandarma Özel Harekat timleri sevk edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)