Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. M.D. (36) yönetimindeki 16 F 8118 plakalı cipin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Cip kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan biri olmadı.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. (DHA)