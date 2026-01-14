Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde yarın yoğun ve kuvvetli kar yağışı ile birlikte, hava sıcaklıklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bitlis il genelinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarına eğitim-öğretime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir.'