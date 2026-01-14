Kalecik Belediyesi, dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Belediye ekipleri, ana arterler ve mahalle yollarında kar temizleme ve gerekli müdahaleleri yaparak ulaşımın güvenli şekilde devam etmesini sağladı.

Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların 0552 857 08 57 numaralı telefon üzerinden belediye ekiplerine ulaşabileceğini bildirdi.

Ekiplerimiz, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürerek ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürmektedir.



pic.twitter.com/Jqx4RcPTs4