Kulüp başkanına silahlı saldırı
İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ihbarı üzerine Ufacıkören Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikte arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mühimmat ile bir miktar sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirdi. Baskında A.T., M.T. ve C.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: DHA