Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere sıcak yemek desteği sunmak amacıyla kurduğu Gençlik Sofraları projesini genişletiyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anıttepe Gençlik Sofrası 13 Ekim 2025 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Hafta içi her gün 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veren sofralarda, gençler uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek imkanından faydalanabiliyor.

Başkentte hali hazırda Gazi, 100. Yıl ve Sıhhiye Gençlik Sofraları öğrencilerden yoğun ilgi görürken, yeni açılacak Anıttepe Sofrası’yla kapasitenin daha da artırılması hedefleniyor.

Gençler, kayıt ve detaylı bilgilere https://gencliksofralari.ankara.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, projeyle ilgili yaptığı açıklamalarda sık sık dayanışma ve paylaşma kültürünü vurgulayarak, “Hiçbir öğrencimiz aç uyumayacak” mesajını yinelemeye devam ediyor.