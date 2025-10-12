Gaziantep’ten kiraladıkları araçla Ankara’ya gelen şüpheliler, 66 yaşındaki vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı.

Dolandırıcılar, “Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı. Paralarınızı güvenlik için dolara çevirip bize teslim edin, devlet garantisinde olacak” diyerek vatandaşı kandırdı.

Vatandaş, bankadaki parasını çekip dolara çevirdikten sonra, dolandırıcıların yönlendirmesiyle “kale” ve “sancak” parolalarını kullanarak parayı teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu polise bildirdi.

Fanus yöntemiyle yakalandılar

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Gaziantep yönüne doğru hareket ettiğini belirledi.

Ekipler, “fanus” adı verilen özel takip yöntemiyle aracı tespit ederek, dolandırıcıları mağdurdan aldıkları 250 bin dolarla birlikte yakaladı.

Paralar, kısa sürede sahibine iade edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ise şüphelilerin maskeli ve şapkalı şekilde binaya girdikleri, parayı aldıktan sonra uzaklaştıkları görüldü.

Emniyetten uyarı:

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, vatandaşları uyararak,

“Polis para istemez. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı aralıksız mücadele sürmektedir.”

ifadelerini kullandı.