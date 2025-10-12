Etkinlik, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlendi ve 60 ilkokul öğrencisi katıldı. ABB yetkilileri, öğrencilere Ankara’nın başkent oluşunun önemi hakkında bilgi verdi ve afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler ile sunumlar gerçekleştirdi.

Belediye, bu tür etkinliklerle çocukların hem tarih bilinci kazanmalarını hem de afetlere karşı bilinçlenmelerini sağlamayı hedefliyor.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar