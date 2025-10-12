Etkinlik, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlendi ve 60 ilkokul öğrencisi katıldı. ABB yetkilileri, öğrencilere Ankara’nın başkent oluşunun önemi hakkında bilgi verdi ve afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler ile sunumlar gerçekleştirdi.

Belediye, bu tür etkinliklerle çocukların hem tarih bilinci kazanmalarını hem de afetlere karşı bilinçlenmelerini sağlamayı hedefliyor.

Ankara’nın başkent oluşunun 102. yıl dönümünü ve 13 Ekim Uluslararası Afet Riskinin Azaltılması Günü’nü bir arada kutladık. 🇹🇷



📍 Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen etkinliğe 60 ilkokul öğrencisi katıldı.



📚 Öğrencilerle birlikte Ankara’nın başkent oluşunun… pic.twitter.com/UQgEgc8N1N — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) October 12, 2025